Гусейн Абдуллаев: Моя самая большая мечта - поступить в БВШН

Моя цель - стать высококвалифицированным профессиональным инженером

Выпускник Хырдаланской городской общеобразовательной школы № 1 Абшеронского района Гусейн Абдуллаев набрал максимальное количество баллов (300) на выпускных экзаменах, проведенных Государственным экзаменационным центром для учащихся 11-ых классов.

Как сообщает Report, по словам Гусейна, самой большой его мечтой было - поступить в Бакинскую Высшую Школу Нефти, набрав максимум баллов на вступительных экзаменах.

Представляем интервью с Гусейном Абдуллаевым:

- Прежде всего, Гусейн, мы хотим поздравить Вас с достижением такого высокого результата среди более чем 20 000 выпускников. Пожалуйста, расскажите немного о себе.

- Спасибо за внимание, проявленное ко мне. Я родился в Аксуинском районе, начал получать начальное образование в средней школе № 264 Хатаинского района. Начиная с 3-го класса, я продолжил свое обучение в школе № 1 города Хырдалан, которую я окончил в этом году. Я стал республиканским чемпионом 9-го сезона телепередачи "Отличник" и участвовал в телепередаче "Хамса". Кроме того, я стал полуфиналистом Республиканской предметной олимпиады по физике в этом году.

- Как Вы достигли таких высоких результатов на выпускных экзаменах?

- Своим успехом я обязан своей усидчивости, моему интересу к науке, онлайн-классам и, конечно же, поддержке, которую я получал от моих учителей и родителей.

- Почему Вы решили остановить свой выбор на Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН)?

- Я считаю, что Бакинская Высшая Школа Нефти действительно является самым престижным университетом в стране. Кроме того, качество преподавания в этом университете и сотрудничество этого вуза с зарубежными университетами, особенно с Университетом Хериот-Ватт, также привлекают мое внимание.

- На какую специальность Вы готовитесь поступать?

- Хотя я еще не принял конкретного решения, но думаю, что буду поступать на специальность "Инженер по автоматизации процессов" или "Информационная безопасность". Причиной моего выбора является то, что эти специальности являются профессиями будущего. Конечно, баллы, набранные на втором этапе вступительного экзамена, сыграют большую роль в реализации моей мечты. Я сделаю все возможное для этого.

- Какие цели Вы наметили для себя в том, что касается Вашей учебы в БВШН?

- Моя цель - стать высококвалифицированным профессиональным инженером, а также продолжить свое дальнейшее образование за рубежом с помощью БВШН. Думаю, что после этого я смогу принести больше пользы своей стране.

- Наконец, мы хотели бы узнать, как Вы узнали о Бакинской Высшей Школе Нефти?

- Впервые я услышал о БВШН от родственника. Кстати, он сейчас тоже готовится поступать в Бакинскую Высшую Школу Нефти. Потом я сам тоже начал наводить справки о БВШН и пришел к решению поступить в этот вуз.