Набравший 700 баллов Вахаб: С первых дней учебы я понял, что сделал правильный выбор

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН предлагает интервью со студентом Высшей школы Вахабом Джебраиловым:

– Прежде всего, расскажи о себе...

– Родился я 17 февраля 2000 года в Исмаиллинском районе. Среднюю школу закончил в поселке Лагидж этого же района. В 2015 году завоевал бронзовую медаль на республиканской олимпиаде по математике. А в этом году закончил школу с отличием, и министерство образования присудило мне золотую медаль "За успехи в образовании".

– Каким своим успехом ты гордишься больше всего?

– Думаю, пока моим самым большим успехом стало поступление в Бакинскую Высшую школу нефти.

– Когда ты думал, куда поступить, почему ты выбрал именно БВШН?

– Я выбрал Высшую школу не только потому, что набрал высокий балл, а потому, что хочу стать инженером, и считаю, что только в БВШН я смогу стать настоящим специалистом. И с первых дней учебы понял, что сделал правильный выбор.

– Где ты видишь себя после окончания БВШН и почему?

– После окончания вуза я хотел бы поступить в магистратуру престижного международного университета, и для этого мне нужно будет много трудиться в ближайшие годы. А в перспективе я хочу стать одним из лучших инженеров – специалистом как в нефтяной, так и в других отраслях промышленности в стране.

– Что, по-твоему, должен делать студент, чтобы достичь своих целей?

– Думаю, что студент, поставивший перед собой цель, должен в первую очередь прилагать усилия для ее достижения и быть в курсе всех новостей и событий в мире, которые касаются избранной им области. А самое важное – не уставать.

– Что для тебя является самой сильной мотивацией?

– Главная мотивация для меня – это быть полезным людям. Для меня очень важно быть полезным своим друзьям, своей семье и своей стране.

– Что бы ты посоветовал тем, кто уже поступил или только собирается поступать в вуз?

– Молодым людям, которые хотят поступить в высшее учебное заведение, я бы посоветовал упорно трудиться и стараться стать хорошими специалистами, чтобы быть полезными своему народу и своей стране, независимо от того, какую профессию они выберут. Я призываю абитуриентов, стоящих перед выбором вуза и специальности, сделать правильные шаги в этом направлении. Так, если вы мечтаете стать инженером, самым лучшим выбором будет Бакинская Высшая школа нефти.