Набравший 700 баллов студент БВШН: Я сегодня нахожусь в нужном месте, там, где должен быть

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Информационное агентство Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти (БВШН) предлагает интервью с набравшим при поступлении 700 баллов студентом БВШН Габилем Алиевым.

– Давай познакомимся. Кто такой Габиль Алиев, сумевший набрать 700 баллов на вступительных экзаменах?

– Я родился в 2000 году в Баку. С отличием окончил Турецкий лицей в Баку. В семье нас пять человек: отец – инженер-химик, мама – филолог, брат пока учится в школе, а старшая сестра – студентка. Два года назад она успешно сдала вступительные экзамены в вузы, набрала 662 балла и поступила на юридический факультет.

– Расскажи о своих успехах. Каким из них ты гордишься больше всего?

– В школе у меня всегда были отличные результаты. Например, в 11 классе я занял третье место и завоевал бронзовую медаль на республиканской олимпиаде по химии. Школу окончил с золотой медалью. Тогда это был для меня самый большой успех. А теперь своим самым крупным успехом я считаю то, что оправдал ожидания семьи, набрал 700 баллов на вступительных экзаменах и стал президентским стипендиатом.

– Габиль, для студента, набравшего 700 баллов, открыты двери всех вузов. Почему ты выбрал именно Бакинскую высшую школу нефти?

– Мой выбор не был случайным. Мы пришли к нему после долгих обсуждений в семье. БВШН дает высококачественное образование и готовит всесторонне развитых специалистов. Кроме того, здесь созданы все условия для общего развития студентов и их будущей карьеры.

– Как по-твоему, что должен делать студент, чтобы добиться своей цели?

– На мой взгляд, самое главное – это самодисциплина. Абсурдно ожидать, что можно освоить за один год 11-летний учебный материал. Заниматься систематически надо с самых начальных классов, только тогда можно успевать и в старших классах. И еще нужно много работать для достижения своей цели, ведь за каждым успехом стоит большой труд. Однако нужно уделять время и отдыху, иначе из-за усталости на экзамене будет трудно сосредоточиться и можно допустить ошибку из-за невнимательности.

– Что для тебя является самой сильной мотивацией?

– Лучшая мотивация для меня – эта поддержка со стороны моей семьи и друзей, их вера в меня. Это они помогли мне стремиться получить высокий балл. На первом экзамене я набрал 680 баллов из-за допущенной небрежности, а на втором – набрал 700 баллов. То, что я добился успеха именно благодаря упорной подготовке, стало сильной мотивацией для меня стараться и дальше.

– Габиль, что бы ты посоветовал абитуриентам, читающим этот материал и стоящим перед выбором вуза?

– Я бы им сказал, что нужно как можно больше узнать о вузе и профессии, которые они собираются выбирать. Можно узнать мнение о вузе старшекурсников и выпускников. Кроме этого, важно выбрать тот вуз, который действительно готовит хороших специалистов по избранной специальности. К сожалению, есть вузы, которые не оправдывают ожидания студентов и их родителей. Что касается меня, я рад, что я сегодня нахожусь в нужном месте, там, где должен быть.