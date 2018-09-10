 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Набравший 700 баллов студент БВШН: Успеха добиваются только те, кто верит в себя и упорно работает

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Набравший в этом году при поступлении 700 баллов Эльгюн Заманлы дал интервью отделу по связям с общественностью Бакинской высшей школы нефти (БВШН).

    Report представляет это интервью:

    – Эльгюн, расскажите вкратце о себе.

    – Родился я в Джалилабадском районе в 2001 году. С 2006 года живу в городе Хырдалан. В 2007 году я пошел в первый класс средней школы №9 в Хырдалане, которую и окончил в этом году.

    – Кого бы вы поблагодарили за ваш успех на вступительных экзаменах?

    – Конечно, я хочу поблагодарить своих родителей и учителей. Их вклад в мой успех трудно переоценить.

    – Почему вы выбрали первую группу специальностей?

    – В эту группу меня привели интерес к техническим предметам и желание стать инженером.

    – Какие предметы вам нравятся больше всего и почему?

    – Математика. Мне никогда не бывает скучно, когда я занимаюсь математикой.

    – Почему из всех вузов страны вы выбрали БВШН?

    – Этот вуз очень отличается от других тем, что здесь заботятся о студентах, поддерживают их и помогают в трудоустройстве после окончания учебы. Я считаю, что Бакинская Высшая школа нефти – самый лучший, идеальный университет для тех, кто хочет учиться на инженера в Азербайджане.

    – Что вам нравится делать в свободное время?

    – В свободное время я люблю играть в футбол илисмотреть футбол, так что мне нравится все, что связано с футболом. Кроме того, мне очень нравится играть в шахматы и гулять с друзьями.

    – Какую специальность вы выбрали в БВШН?

    – Я буду учиться по специальности "Информационная безопасность".

    – А почему вы решили получить образование в этой области?

    – Меня заинтересовало то, что это новая специальность, ее объявили только в этом году. Думаю, это – одна из самых перспективных областей сегодня. Все понимают, как важна информационная безопасность в наше время, так что я выбрал эту специальность без колебаний.

    – Это ваш собственный выбор? Или вы следовали чьему-то совету?

    – Честно говоря, такой совет мне дали и родители, и учителя. Я прислушался к ним и сделал свой выбор.

    – У какой профессии, по-вашему, самое перспективное будущее?

    – Современную эпоху невозможно представить без компьютеров. Думаю, самые перспективные профессии связаны с компьютерными технологиями. Такие, например, как специалист по информационной безопасности, инженер-компьютерщик и инженер по автоматизации процессов.

    – Что вы намерены делать после окончания БВШН?

    – После окончания вуза я хочу поступить в магистратуру. Когда я буду иметь обширные знания по своей специальности, я смогу успешно начать профессиональную карьеру.

    – В какой компании и на какой должности вы бы хотели работать в будущем?

    – У меня нет определенного мнения сейчас, поэтому я не смогу ничего сказать.

    – Что, по-вашему, нужно, чтобы достичь успеха?

    – У большинства людей есть все, что необходимо для успеха. Но добиваются его только те, кто верит в себя и упорно работает.

    – От чего зависит успех: от самого человека или от удачи?

    – Думаю, и от самого человека, так и от везения.

    – Что для вас значит дружба? Как вы выбираете друзей?

    – Дружба – это братство, только без кровного родства. У меня немного друзей. Я дружу с теми людьми, чей характер мне нравится.

    – Какой совет вы бы дали будущим абитуриентам?

    – Тем, кто станет абитуриентами, я бы посоветовал верить в свои силы и способности. Только тогда можно добиться всего, к чему стремишься.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi