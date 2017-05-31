Набравший 700 баллов абитуриент: БВШН создает возможности для учебы и карьеры

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Набравший во время нынешних вступительных экзаменов 700 баллов Эльмир Ахмедов выбрал Бакинскую высшую школу нефти (БВШН) для учебы по специальности "Инженер по автоматизации процессов".

Эльмир Ахмедов ответил на вопросы отдела по связям с общественностью БВШН.

Report предлагает данное интервью:

Эльмиру Ахмедову 16 лет. Родился в г. Екатеринбурге (Россия). В шесть лет Эльмир пошел в первый класс средней школы N35 г. Губы. Затем его семья переехала в Баку и он продолжил свое образование в лицее имени Академика Зарифы Алиевой. В школьные годы Эльмир активно участвовал в различных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях. В 2014 году он получил бронзовую медаль на международной олимпиаде проектов INEPO. Затем была Олимпиада по физике, в которой он дошел до самого финала. Набрав во время нынешних вступительных экзаменов 700 баллов, Эльмир выбрал Бакинскую высшую школу нефти (БВШН) для учебы по специальности "Инженер по автоматизации процессов".

– Как тебе удалось добиться того, что ты набрал 700 баллов? Как ты думаешь, для этого нужен особый талант, или везение тоже играет роль?

– Я не считаю свою победу случайностью. Случай или шанс выпадает в лотерее, а 700 баллов, которые я заработал – это результат моего образования, труда и логики. Вступительные экзамены нужны не только для того, чтобы набрать необходимое количество баллов, это своего рода самовыражение. Я бы не назвал это проявлением таланта; скорее главную роль здесь играет воля человека. А еще важны накопленные за все годы учебы в школе знания, а не ускоренная подготовка в течение нескольких месяцев.

– Как прошли экзамены? Какие впечатления остались у тебя в памяти о времени до и после экзаменов?

– Я верил, что вступительные экзамены проводятся объективно, и потому не переживал за ход экзаменов. Хотя все-таки волновался. Теперь я понимаю, что волновался не из-за страха неправильно ответить на вопросы, а потому, что чувствовал большую ответственность. Знаете, я даже не заметил, как пролетели три экзаменационных часа. Я был погружен в работу и вдруг обнаружил, что отвечаю уже на 125-й вопрос теста. Был уверен, что покажу высокий результат, но официальных итогов ждал с большим нетерпением.

– Почему ты выбрал именно БВШН, именно эту специальность? Какие цели ставишь перед собой, сделав этот выбор?

– Думаю, во времена технического прогресса нет необходимости объяснять о перспективности специальности инженера по автоматизации процессов. Я всегда хотел принимать участие в развитии экономики своей страны. Почему я выбрал именно БВШН? Потому что Бакинская высшая школа нефти выгодно отличается от остальных вузов тем, что создает очень хорошие возможности для получения высшего образования и успешной карьеры в дальнейшем.

– Какая твоя самая большая мечта?

– Честно говоря, мне трудно ответить. Мне кажется, что человек сам по себе очень разносторонен и он может мечтать о разном и стремиться ко многому… А мечты остаются мечтами до тех пор, пока они не претворяются в жизнь. Мои цели безграничны, а значит, и мои мечты им под стать.

– Кем ты видишь себя в будущем? Какие у тебя планы на будущее?

– В будущем я хочу видеть себя грамотным и высококлассным специалистом. В моих планах – повышение уровня своих знаний и приобщение к опыту зарубежных стран.