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    Набравшая 700 баллов Асра Байрамова: Мой выбор - специальность инженера по информационной безопасности в БВШН

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    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Набравшая 700 баллов на вступительных экзаменах Асра Байрамова дала интервью отделу по связям с общественностью Бакинской Высшей школы нефти (БВШН). Report предлагает это интервью. 

    - Асра, расскажите о себе.

    - Я родилась в августе 2001 года в Сумгайыте и стала первым ребенком в семье. Там же окончила Гимназию естественных наук. Вначале мне были одинаково интересны все уроки, но потом я стала больше внимания уделять техническим предметам. Принимала участие в математических олимпиадах и показывала хорошие результаты. Кроме того, я окончила музыкальную школу №5 имени Бюль-Бюля в Сумгайыте по классу фортепиано, а еще я занималась шахматами.

    - Кому вы скажете спасибо за свой успех на вступительных экзаменах?

    - Своим успехом я во многом обязана своим родителям и учителям. Я всегда ощущала их поддержку и помощь в годы моей учебы.

    - Асра, из всех высших учебных заведений страны ты выбрала именно БВШН. Почему? 

    - Меня привлекают точные науки. БВШН – единственное учебное заведение, где преподавание ведется на английском языке и на уровне мировых стандартов. Кроме того, сюда поступают только знающие абитуриенты, набравшие высокий балл на вступительных экзаменах. А когда я познакомилась с условиями, созданными здесь для студентов, то только утвердилась в своем решении. 

    - А что вы делаете в свободное время? 

    - Очень люблю читать иностранную литературу. Иногда играю на фортепиано. 

    - Что вы намерены делать после окончания БВШН?

    - Надеюсь, что к моменту окончания вуза я стану отличным специалистом в своей области. Я хочу стать инженером высокой квалификации и обрести свое место в жизни, где я бы могла найти применение своим знаниям.

    - Что, по-вашему, нужно человеку, чтобы достичь успеха?

    - Думаю, что человеку для успеха необходимы три вещи: цель, упорный труд и вера в себя.

    - Что привлекло вас в профессии инженера по информационной безопасности? 

    - Эта профессия очень востребована сегодня, а вопросы обеспечения информационной безопасности сейчас особенно важны. Я сделала свой выбор, учитывая актуальность и перспективы развития этой сферы.

    - Какой совет бы вы дали будущим абитуриентам? 

    - Я бы посоветовала им заниматься систематически и постоянно, и не нарушать режим сна. А самое главное – верить в себя!

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