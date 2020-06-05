​Наблюдается второе полутеневое лунное затмение

Сегодня жители всей земли наблюдают теневое затмение Луны.

Как передает Report, затмение доступно для наблюдения и жителям Азербайджана.

Оно началось около 21:46 по бакинскому времени и продлится более 3 часов.

Напомним, что первое из полутеневых лунных затмений 2020 года у нас уже наблюдали 10 января.

В связи с тем, что половина Луны погрузится лишь в полутень Земли, спутник не окрасится в красноватый оттенок.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной, последняя при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок. Однако у Земли есть еще и "полутень", в которую и Луна будет заходить четыре раза в течение 2020 года.