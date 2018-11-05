На Земле началась геомагнитная буря

https://report.az/storage/news/619cc5a2468ec4cdf2bb84c7177c7a0c/10037da3-501e-46b9-84e9-956a1f4a37a0_292.jpg
Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Землю накрыла геомагнитная буря индекса G2.
Как сообщает Report, в последующие три дня (5-7 ноября) солнечная активность будет продолжаться на очень низком уровне.
Сегодня уровень геомагнитной бури повысится до уровня индекса G1-G2 (Minor - Moderate). Магнитная буря продолжится завтра, 7 ноября пойдет на спад. Однако в этот день не исключены вспышки геомагнитной активности.
Samirə AbdullayevaАвтор новости