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    На Земле началась геомагнитная буря

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Землю накрыла геомагнитная буря индекса G2.

    Как сообщает Report, в последующие три дня (5-7 ноября) солнечная активность будет продолжаться на очень низком уровне.

    Сегодня уровень геомагнитной бури повысится до уровня индекса G1-G2 (Minor - Moderate). Магнитная буря продолжится завтра, 7 ноября пойдет на спад. Однако в этот день не исключены вспышки геомагнитной активности.

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