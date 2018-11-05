На Земле началась геомагнитная буря

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Землю накрыла геомагнитная буря индекса G2.

Как сообщает Report, в последующие три дня (5-7 ноября) солнечная активность будет продолжаться на очень низком уровне.

Сегодня уровень геомагнитной бури повысится до уровня индекса G1-G2 (Minor - Moderate). Магнитная буря продолжится завтра, 7 ноября пойдет на спад. Однако в этот день не исключены вспышки геомагнитной активности.