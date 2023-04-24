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На Земле идет мощная магнитная буря

На Земле идет мощная магнитная буря На Земле идет мощная магнитная буря класса G3.
Наука и образование
24 апреля 2023 г. 01:42
На Земле идет мощная магнитная буря

На Земле идет мощная магнитная буря класса G3.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Института прикладной геофизики (ИПГ).

Степень возмущенности магнитного поля Земли, согласно данным мониторинга космической погоды, в настоящее время поднялась до уровня G4 - очень сильно по шкале из пяти показателей, где G5 - экстремально сильно, а G1 - слабо.

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации.

В то же время опасность от потоков энергичных протонов солнечных вспышек пока фиксируется на слабом уровне S1.

При практически любом заметном возмущении магнитного поля нашей планеты могут наблюдаться полярные сияния. При уровне G4 полярные сияния могут фиксироваться в тропиках.

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