На южном полюсе Марса нашли возможные следы движения льдов

Планетологи открыли на недавних снимках южной ледовой шапки Марса первые однозначные свидетельства того, что его ледники не стоят на месте, а постоянно движутся подобно горным ледовым массивам на Земле.

Планетологи открыли на недавних снимках южной ледовой шапки Марса первые однозначные свидетельства того, что его ледники не стоят на месте, а постоянно движутся подобно горным ледовым массивам на Земле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-служба американского Планетологического института (PSI).

"Примерно 600 тыс. лет назад на южном полюсе Марса начала формироваться шапка из сухого льда. Если бы она никуда не двигалась, то ее высота составила бы около 45 метров. В реальности полярные льды Марса постепенно "сползают" в низины, в результате чего толщина ледового массива в некоторых регионах превышает один километр", - заявил научный сотрудник PSI Айзек Смит, чьи слова приводит пресс-служба института.

Смит и его коллеги открыли первые свидетельства того, что в формировании текущей южной полярной шапки Марса были задействованы те же физические процессы, которые управляют движением льдов в Антарктике и на склонах земных гор. Планетологи пришли к такому выводу при попытке воспроизвести процесс ее роста за последний миллион лет.

Как объясняют ученые, угол наклона оси вращения Марса достаточно сильно меняется со временем. Это приводит к резким переменам в количестве тепла, которое получают экваториальные и приполярные широты, в результате чего климат полюсов сильно меняется. Подобные изменения несколько миллионов лет назад привели к тому, что приполярные области Марса стали значительно холоднее, чем они были в недавнем геологическом прошлом.