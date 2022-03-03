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На выходных более 47 тыс. школьников сдадут выпускные экзамены

На выходных более 47 тыс. школьников сдадут выпускные экзамены Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) 5-6 марта проведет выпускные экзамены по полному (11-летнему) уровню среднего образования.
Наука и образование
3 марта 2022 г. 10:03
На выходных более 47 тыс. школьников сдадут выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) 5-6 марта проведет выпускные экзамены по полному (11-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены будут организованы в 30 городах и районах.

Экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 – завершится пропуск учащихся в здания. Участники, которые прибудут после указанного времени, не будут допущены на экзамены в здания, где будут проходить экзамены.

На экзаменах примут участие более 47 тыс. школьников.

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Версия на азербайджанском языке Həftəsonu 47 mindən çox şagird buraxılış imtahanı verəcək

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