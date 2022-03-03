На выходных более 47 тыс. школьников сдадут выпускные экзамены

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) 5-6 марта проведет выпускные экзамены по полному (11-летнему) уровню среднего образования.

Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) 5-6 марта проведет выпускные экзамены по полному (11-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены будут организованы в 30 городах и районах.

Экзамены начнутся в 11:00. За 15 минут до начала экзаменов - в 10:45 – завершится пропуск учащихся в здания. Участники, которые прибудут после указанного времени, не будут допущены на экзамены в здания, где будут проходить экзамены.

На экзаменах примут участие более 47 тыс. школьников.