На выходных произойдет очередное лунное затмение

На уик-энде произойдет очередное лунное затмение

5 июля произойдет очередное лунное затмение. Как передает Report, частичное лунное затмение начнется в 03:07 и завершится 05:52.

Событие достигнет максимума в 04:31. Это природное явление можно будет наблюдать с территории Южной и Западной Европы, большей части Африки, большей части Северной Америки, Южной Америки, Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Антарктиды. В максимальной фазе затмения Луна будет казаться чуть темнее обычной полной луны.

С территории Азербайджана лунное затмение наблюдаться не будет.

В 2020 году в целом произойдет 6 затмений (2 солнечных и 4 лунных). Последний раз такое количество затмений происходило в 2009 году.