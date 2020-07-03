О нас
Report Georgia

На выходных произойдет очередное лунное затмение

На выходных произойдет очередное лунное затмение На уик-энде произойдет очередное лунное затмение
Наука и образование
0
3 июля 2020 г. 16:59
На выходных произойдет очередное лунное затмение

5 июля произойдет очередное лунное затмение. Как передает Report, частичное лунное затмение начнется в 03:07 и завершится 05:52.

Событие достигнет максимума в 04:31. Это природное явление можно будет наблюдать с территории Южной и Западной Европы, большей части Африки, большей части Северной Америки, Южной Америки, Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Антарктиды. В максимальной фазе затмения Луна будет казаться чуть темнее обычной полной луны. 

С территории Азербайджана лунное затмение наблюдаться не будет.
В 2020 году в целом произойдет 6 затмений (2 солнечных и 4 лунных). Последний раз такое количество затмений происходило в 2009 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu həftəsonu növbəti Ay tutulması olacaq

Новости партнеров

Другие новости из категории

Гусейн Абдуллаев: Моя самая большая мечта - поступить в БВШН
Гусейн Абдуллаев: Моя самая большая мечта - поступить в БВШН
3 июля 2020 г. 12:16
Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены
Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены
3 июля 2020 г. 07:29
Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены
Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены
2 июля 2020 г. 07:49
Названо время перевода студентов
Названо время перевода студентов
1 июля 2020 г. 16:05
Известный азербайджанский ученый скончался от коронавируса
Известный азербайджанский ученый скончался от коронавируса
1 июля 2020 г. 00:46
Обнародованы результаты выпускных экзаменов
Обнародованы результаты выпускных экзаменов
30 июня 2020 г. 22:40
Выпускник БВШН поступил в докторантуры трех престижных университетов США
Выпускник БВШН поступил в докторантуры трех престижных университетов США
30 июня 2020 г. 13:38
Преподаватель БГУ скончался от коронавируса - ФОТО
Преподаватель БГУ скончался от коронавируса - ФОТО
28 июня 2020 г. 23:04
Объявлены результаты экзаменов 24 и 25 июня
Объявлены результаты экзаменов 24 и 25 июня
27 июня 2020 г. 13:20
Назначен новый заведующий отделом образования Нефтчалы
Назначен новый заведующий отделом образования Нефтчалы
26 июня 2020 г. 00:01

Последние новости

17:07
ФотоВ ходе рейдов АПБА выявлены нарушения на 84 объектах Здравоохранение
17:04
В Японии число заразившихся COVID-19 превысило 20 тысяч Другие страны
16:59
На выходных произойдет очередное лунное затмение Наука и образование
16:45
ФотоБалаханы превратится в новое туристическое направление Туризм
16:42
Адвокат Эльман Пашаев: Ефремов не считает себя виновным в ДТП В регионе
16:39
В Пакистане в результате ДТП погибли 29 человек Другие страны
16:35
Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию В регионе
16:19
"Хыналыг" включен в предварительный список Комитета всемирного наследия Туризм
16:04
ФотоОштрафованы лица, приехавшие на отдых в Губу Происшествия
15:33
В Баку больной коронавирусом вышел за покупками Происшествия
15:30
В Швейцарии еще 134 человека заболели COVID-19 Другие страны
15:19
Умер отец Хабиба Нурмагомедова Индивидуальные
15:18
СМИ: Лионель Месси уходит из "Барселоны" Футбол
15:10
ФотоАзербайджан и Индонезия подпишут меморандум в сфере энергетики Энергетика
15:04
Стартовал новый сезон "Формулы-1" Индивидуальные