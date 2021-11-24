На территории общежития БГУ будет построен современный студенческий городок

13:56 "Ведется работа по строительству новых общежитий Бакинского государственного университета. В связи с этим на основе государственно-частного партнерства каждую неделю проводятся обсуждения".

Ведутся соответствующие работы для строительства новых общежитий Бакинского государственного университета.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам ректор Бакинского государственного университета (БГУ) Эльчин Бабаев.

По его словам, общежитие вуза на 225 мест было капитально отремонтировано и обеспечено необходимыми условиями для студентов. "Мы оградили данную территорию и она находится под особой охраной, доступ посторонних лиц невозможен", - сказал он.

Э.Бабаев отметил, что в рамках государственно-частного партнерства на территории старого общежития БГУ планируется построить современный студенческий городок: "В настоящее время мы работаем над проектами. После открытия студенческого городка у нас будет возможность обеспечить местом для проживания не только студентов нашего университета, но и студентов других вузов, находящихся рядом. Есть хорошие проекты комплекса общежитий, который будет соответствовать современным стандартам ".