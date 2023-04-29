На TEKNOFEST объявлены имена первых турецких астронавтов, которые отправятся в космос в этом году

На TEKNOFEST объявлены имена первых турецких астронавтов, которые отправятся в космос в этом году

Президент Реджет Тайип Эрдоган на проходящем в Стамбуле фестивале авиации и космических технологий TEKNOFEST назвал имена первых космонавтов Турции.

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Президент Реджет Тайип Эрдоган на проходящем в Стамбуле фестивале авиации и космических технологий TEKNOFEST назвал имена первых астронавтов Турции. Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, он отметил, что полет турецких астронавтов запланирован на последний квартал 2023 года. Эрдоган отметил, что настало время познакомиться с астронавтами: "Алпер Гезеравджи – герой, пилот, добившийся больших успехов в военно-воздушных силах. Он пробудет на международной космической станции 14 дней. Его заменит Тува Джихангир Атасевер". Отметим, что Тува Джихангир Атасевер имеет азербайджанское происхождение. Подпишитесь на наш Telegram канал