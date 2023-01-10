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На Солнце зафиксировали сильную вспышку

На Солнце зафиксировали сильную вспышку Сильная вспышка произошла на Солнце 9 января.
Наука и образование
10 января 2023 г. 04:23
На Солнце зафиксировали сильную вспышку

Сильная вспышка произошла на Солнце 9 января.

Как передает Report со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН), вспышка класса X1.9 началась в 22:37 по бакинскому времени. Она достигла пика к 22:50 и завершилась в 22:57.

В лаборатории указали, что это 15-я вспышка за день. В этот же день произошли 11 слабых вспышек класса С и три средних класса М.

Вспышки на Солнце приводят на Земле к магнитным бурям, что становится причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияет на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, могут приводить к сбоям напряжения в промышленных сетях. По мнению исследователей, вспышки на Солнце способны привести к сильным скачкам напряжения во всей инфраструктуре.

Повышенная солнечная активность вызывает и полярные сияния.

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