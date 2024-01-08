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На Солнце произошла самая мощная за последние 7 лет вспышка 

На Солнце произошла самая мощная за последние 7 лет вспышка  На Солнце произошла самая мощная за последние 7 лет вспышка.
Наука и образование
8 января 2024 г. 13:46
На Солнце произошла самая мощная за последние 7 лет вспышка 

На Солнце произошла самая мощная за последние 7 лет вспышка.

Об этом Report сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси.

Солнечная активность возросла, и 31 декабря 2023 года вспышка класса Х5.0 была зафиксирована в 3536 областях. Эта вспышка стала самой мощной с 2017 года.

Поскольку вспышка произошла на восточном краю диска (на обратной стороне) Солнца, воздействие на Землю было слабым.

В настоящее время количество солнечных пятен увеличивается, и в 10 группах солнечных пятен насчитывается 171 солнечное пятно и корональные дыры.

Ранее самая мощная вспышка 2023 года на Солнце была зафиксирована 14 декабря.

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