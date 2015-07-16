​На Солнце произошла магнитная буря

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ "На поверхности Солнца сейчас относительное спокойствие и там наблюдается всего лишь 4 солнечных пятна. Они не считаются сильными солнечными вспышками, то есть не способны генерировать".

Об этом Report заявил замдиректора по научной работе Шемахинской астрофизической обсерватории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Эльчин Бабаев.

По его словам, причина происшедшей 13 июля на Солнце геомагнитной бури была связана со скоростью солнечного ветра. Э.Бабаев отметил, что если усиление скорости солнечного ветра и контакт этого плазменного ветра с новым магнитным полем брать по шкале с максимальной отметкой "5", это может вызвать лишь геомагнитную бурю класса J-1: "В действительности, геомагнитную бурю класса J-1 можно рассматривать как бурю среднего уровня. Однако на этот раз физические условия таковы, что произошло чрезмерное количество полярных мерцаний. Они были настолько сильны, что за ними можно было наблюдать в средних N-ых кругах.

К примеру, из американского штата Небраска поступила информация о том, что в северных N-ых кругах наблюдаются полярные мерцания".

Заявив об отсутствии в настоящее время на поверхности Солнца корональных дыр, замдиректора добавил, что зачастую скоростной солнечный ветер берет свое начало с корональных дыр: "То есть, причина геомагнитных бурь связана с высокой скоростью ветра на Солнце. 13 июля индекс K-p, являющийся основным геомагнитным индексом по 9-балльной шкале, достиг 5-ти. В настоящее время этот индекс стих. 14 и 15 июля произошли некоторые вспышки".

Э.Бабаев отметил, что зачастую геомагнитные бури влияют на технологические и биологические системы: "В числе биологических систем в качестве примера можно привести также людей, входящих в группу риска. Сюда также входят лица, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пожилые и дети. В это время увеличивается нервное напряжение, наблюдаются слабость, резкие головные боли.

С учетом наблюдающихся в последние дни в метеорологических условиях некоторых изменений в атмосферном давлении и давлении ветра, положение оставляет желать лучшего. Если брать в целом, оснований для беспокойства нет, так как геомагнитные бури - постоянно наблюдающиеся природные явления".

По словам Э.Бабаева, исследования последних лет показывают, что бури на Солнце никак не связаны с происходящими там вспышками: "За последние 6 месяцев произошло в два раза больше сильных геомагнитных бурь. Одна из бурь была зарегистрирована в апреле, а другая - в июне".