На Солнце 26 октября произошли две мощные вспышки

Ученые зарегистрировали на Солнце две мощные вспышки в субботу, одна из которых высочайшего класса Х.

Ученые зарегистрировали на Солнце две мощные вспышки в субботу, одна из которых высочайшего класса Х.

Как передает Report, jб этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

"26 октября в 09:23 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3873 (S15E57) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 35 минут. <…> В 10:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3873 (S16E62) зарегистрирована вспышка Х1.9 продолжительностью 64 минуты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обе вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.