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На собраниях педагогических советов обсудили вопросы обеспечения безопасности в школах

На собраниях педагогических советов обсудили вопросы обеспечения безопасности в школах В находящихся в ведении Управления образования города Баку общеобразовательных учреждениях начались собрания педагогических советов в целях подготовки ко второму полугодию.
Наука и образование
26 января 2024 г. 18:45
На собраниях педагогических советов обсудили вопросы обеспечения безопасности в школах

В находящихся в ведении Управления образования города Баку общеобразовательных учреждениях начались собрания педагогических советов в целях подготовки ко второму полугодию.

Об этом Report сообщили в Управлении.

В ходе собрания был обсужден ряд важных вопросов, приняты соответствующие решения, даны ответы на интересующие учителей вопросы, а также был заслушан полугодовой отчет школьных психологов.

В ходе собрания обсудили вопросы обеспечения безопасности в школах.

Государственное агентство по дошкольному и общему образованию направило в общеобразовательные учреждения специальные рекомендации для улучшения здоровой морально-психологической среды, а руководителям школ даны соответствующие поручения в целях повышения эффективности управления.

Собрания педагогических советов по актуальным темам планируется провести также в других общеобразовательных учреждениях столицы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı məktəblərində təhlükəsizliyin təminatı müzakirə olunub

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