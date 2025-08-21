На собеседование для приема на работу учителей во второй день приглашены 986 кандидатов

Сегодня были организованы собеседования по математике, информатике, физике, русскому, английскому языкам, а также азербайджанскому языку и литературе, физической культуре, биологии и изобразительному искусству.
Об этом Report сообщили из Центра человеческих ресурсов при Институте образования.
Во второй день на собеседование приглашены 986 человек.
Напомним, что если кандидаты не примут участие в этапе собеседования в указанное в их личном кабинете время, это будет расцениваться как отказ от вакантного места, и эти лица также не смогут принять участие в турах по приему на работу по срочному договору.