На собеседование для приема на работу учителей во второй день приглашены 986 кандидатов

Сегодня были организованы собеседования по математике, информатике, физике, русскому языку, английскому языку, азербайджанскому языку и литературе, физической культуре, биологии и изобразительному искусству.

