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    На следующей неделе состоится парад "падающих звезд"

    Яркий свет Луны помешает увидеть часть метеоритов

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В ночь с 12 на 13 августа метеоритный поток Персеиды будет особенно активным.

    Как сообщили Report в НАНА, метеоритный поток случается ежегодно в период с 17 июля по 24 августа.

    Обычно пик активности приходится на 9-13 августа. В отличие от прошлого года люди увидят меньше "падающих звезд" в этом году.

    В прошлом году количество метеоритов достигло 200, в этом году будет видно приблизительно 80. Яркий свет Луны помешает увидеть часть метеоритов.

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