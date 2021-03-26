На северном полюсе Марса нашли следы недавних резких изменений климата

Изучение истории формирования гигантских каньонов на северном полюсе Марса показало, что примерно 50 тыс. лет назад планета пережила резкую смену климата.

Изучение истории формирования гигантских каньонов на северном полюсе Марса показало, что примерно 50 тыс. лет назад планета пережила резкую смену климата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, статью с описанием исследования опубликовал научный журнал Scientific Reports.

"Теоретики считают, что залежи льда в средних широтах Марса сформировались после таяния его полярных шапок в то время, когда ось планеты была сильно наклонена. Мы определили, что от этого процесса остались следы – каньоны и другие следы эрозии на северном полюсе Марса", – рассказал один из авторов исследования, старший научный сотрудник Планетологического института в Тусоне (США) Алексис Родригес.

Как и у Земли, полюса Марса покрыты большими полярными шапками. Они отличаются от земных как по устройству, так и по размерам. Залежи льда на Марсе состоят из замороженной воды и углекислого газа. Причем последний постоянно есть только на южном полюсе планеты, а его количество сопоставимо с объемом всей атмосферы Марса.

Астрономы давно хотят узнать, как и когда возникли эти залежи льда. Дело в том, что история их формирования непосредственно связана с главной загадкой Марса – тайной пропажи всех запасов его воды и большей части атмосферы. Ученые предполагают, что значительная часть вод его океанов находится в замороженном виде на полюсах. На юге они скрываются под слоем из отвердевшего углекислого газа, существование и происхождение которого до сих пор вызывает споры среди ученых.

Не меньше дискуссий, по словам Родригеса, вызывает и северная полярная шапка Марса. Она покрыта огромным числом гигантских каньонов глубиной до нескольких километров, а длиной в десятки километров. Все они объединены в гигантскую спиралеобразную структуру, происхождение и возраст которой остаются загадкой для планетологов.

Родригес и его коллеги считают, что раскрыли эту загадку. В ходе нового исследования, изучая детальные фотографии и трехмерные карты окрестностей одного из подобных каньонов, они обнаружили следы относительно недавних резких перемен в климате Марса.

Ученые обнаружили, что спиральный узор состоит из множества отдельных сегментов, которые возникли в разное время и особым образом соединены друг с другом. В современном виде он возник по геологическим меркам очень недавно, около 50 тыс. лет назад. В его формировании были замешаны мощные полярные ветра, которые разрушали поверхностные слои льда и уносили его частицы в умеренные широты, а также солнечный свет, который испарял участки ледовой шапки, которые "смотрят" в сторону экватора Марса.

Второе, как отмечают Родригес и его коллеги, было возможно только в том случае, если в то время климат Марса пережил резкое потепление. Предположительно это могло быть связано с переменами в угле наклона его орбиты. На это указывают и некоторые другие необычные формы рельефа на Марсе, в том числе недавно открытые следы движения воды по склонам кратера Исток. Ученые считают, что они возникли в последние несколько десятков или сотен тысяч лет назад.

Подобные соображения, по словам планетологов, делают каньоны и залежи льда на территории северной полярной шапки особенно интересными. Благодаря им можно узнать, как менялся климат планеты, а также найти источник чистой пресной воды для участников будущих экспедиций на Марс.