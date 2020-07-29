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Абитуриент с мобильным телефоном выдворен из экзаменационного зала

Абитуриент с мобильным телефоном выдворен из экзаменационного зала Сегодня состоялись очередные выпускные (вступительные) экзамены.
Наука и образование
29 июля 2020 г. 16:55
Абитуриент с мобильным телефоном выдворен из экзаменационного зала

Сегодня состоялись очередные выпускные (вступительные) экзамены.

Как передает Report, сегодняшний экзамен прошел в 14 городах и районах.

Для экзаменов были выделены 71 здание и 1 051 зал. За экзаменами наблюдали 71 общий руководитель экзамена, 186 руководителей экзамена, 1 445 – контролеров-педагогов.

В экзаменах 29 июля ожидалось участие около 14 тыс. учеников (абитуриентов).

По предварительным данным у одного человека был обнаружен мобильный телефон, его отстранили от экзамена.

Для управления процессом экзаменов в ГЭЦ работал оперативный штаб, регулярно налаживалась связь со зданиями, где проходили экзамены, контролировался ход экзаменов. Во всех зданиях экзамен прошел по инструкции, участникам создали условия для демонстрации знаний.

С 30 июля в ГЭЦ приступят к обработке протоколов экзаменов и ответных листов.

Результаты выпускных (приемных) экзаменов по 9 классам по предмету азербайджанский язык будут объявлены в ближайшие пять дней.

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Версия на азербайджанском языке Bugünkü imtahanda 1 nəfərdə telefon aşkarlandı, zaldan çıxarıldı

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