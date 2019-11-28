На сайте Учебного и научно-исследовательского института ООН опубликована статья о БВШН

На сайте Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР) опубликована обширная статья о сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти (БВШН) и ЮНИТАР.

Об этом сообщили Report в Высшей школе.

Среди прочего в статье говорится, что в рамках проекта "Наращивание кадрового потенциала в нефтегазовой промышленности Нигерии" семь нигерийских студентов проходят обучение на степень бакалавра в одном из самых престижных вузов Азербайджана – Бакинской высшей школе нефти с 2019 по 2023 учебные годы.

В статье также говорится, что эти студенты будут учиться в Азербайджане специальности "Нефтегазовая инженерия" в течение 4 лет, получат теоретические и практические знания в процессе обучения, диплом БВШН и будут работать в нефтяном секторе Нигерии как высококвалифицированные специалисты.

"БВШН занимает лидирующее место среди вузов Азербайджана в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров. Организуя для студентов стажировки в транснациональных и международных энергетических компаниях, включая все филиалы и предприятия SOCAR, а также оказывая им содействие в приобретении необходимого профессионального опыта, БВШН помогает студентам стать профессионалами мирового класса".

Особое внимание в статье уделено поддержке, оказываемой в реализации уникального 4-летнего образовательного плана, включающего методы обучения теоретическим и практических навыкам, который явился логическим результатом значительных усилий, прилагаемых правительством Нигерии в направлении создания интеллектуальной рабочей силы для нефтегазовой индустрии.

Внедрение этой интегрированной системы позволит нигерийским студентам получить качественное высшее образование в нефтегазовой сфере в соответствии с текущими требованиями рынка труда.

Напомним, что 19 июня 2018 года в столице Швейцарии, Женеве, Бакинская высшая школа нефти (БВШН) и Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) подписали Меморандум о сотрудничестве.

Меморандум был подписан ректором БВШН Эльмаром Гасымовым и Исполнительным директором ЮНИТАР, заместителем Генерального секретаря ООН Нихилом Сетом.