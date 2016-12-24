На реализацию Стратегической дорожной карты по развитию профессионального образования в Азербайджане требуется 200 млн. манатов

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане на реализацию Стратегической дорожной карты по развитию профессионального образования и обучения требуется 190 млн. 950 тыс. манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Стратегической дорожной карты по развитию профессионального образования и обучения.

Согласно документу, реализация запланированных мероприятий будет осуществляться за счет средств госбюджета, внебюджетных фондов, Национального фонда помощи предпринимательству, местных бюджетов, местных управлений, предприятий и организаций, вне зависимости от формы собственности, прямых иностранных инвестиций, кредитов и грантов банковской системы, кредитов международных организаций и иностранных государств, технической и финансовой помощи, других источников, не запрещенных законодательством.

Большая часть средств будет обеспечена за счет реструктуризации бюджетов, а также привлечения средств частного сектора и различных инвесторов.