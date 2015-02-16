​На приемных экзаменах в Азербайджане девушки по сравнению со сверстниками показывают лучшие результаты

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Девушки сильнее по азербайджанскому языку, а мальчики - по математике. Как сообщает Report, об этом сказано в 12 номере журнала "Абитуриент". Сообщается что, 41-42 абитуриентки показывают результаты выше 0,00 логита, а показатель у мальчиков в этом отношении составляет 26-17 человек. Таким образом, разница в этом интервале составляет 15%.

По математике наблюдается несколько иная картина. Если взять в целом, результаты абитуриентов-девушек бывают выше, чем у абитуриентов-мальчиков.