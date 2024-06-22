О нас

На повторной сертификации учителей не выявлены ошибки в вопросах

На повторной сертификации учителей не выявлены ошибки в вопросах Рассмотрены апелляционные обращения касательно тестового экзаменационного этапа повторной сертификации учителей, который прошел 8 июня. 
Наука и образование
22 июня 2024 г. 13:54
На повторной сертификации учителей не выявлены ошибки в вопросах

Рассмотрены апелляционные обращения касательно тестового экзаменационного этапа повторной сертификации учителей, который прошел 8 июня.

Об этом сообщили Report в Центре человеческих ресурсов при Институте образования.

Всего на этапе тестового экзамена поступило 1081 апелляционное обращение (449 - относительно содержания, 632 касательно технических вопросов). По итогам рассмотрения апелляций не было обнаружено ошибок в вопросах.

Информация об апелляциях направлена в личные кабинеты учителей. С результатами также можно ознакомиться на платформе portal.edu.az.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mərkəz: Təkrar sertifikasiya imtahanında səhv sual aşkarlanmayıb

Другие новости из категории

Замминистра: Апелляционных обращений по поводу сертификационного экзамена по математике не так много
Замминистра: Апелляционных обращений по поводу сертификационного экзамена по математике не так много
22 июня 2024 г. 12:48
38 учителей по математике набрали максимальный балл на сертификационном экзамене
38 учителей по математике набрали максимальный балл на сертификационном экзамене
22 июня 2024 г. 10:31
Стартовал сертификационный экзамен для учителей иностранных языков
Стартовал сертификационный экзамен для учителей иностранных языков
22 июня 2024 г. 10:23
В Азербайджане начался выбор специальностей в магистратуру вузов
В Азербайджане начался выбор специальностей в магистратуру вузов
21 июня 2024 г. 12:13
В Азербайджане начался сертификационный экзамен для почти 9 тыс. учителей
В Азербайджане начался сертификационный экзамен для почти 9 тыс. учителей
21 июня 2024 г. 10:17
В Азербайджане начинаются экзамены по сертификации учителей
В Азербайджане начинаются экзамены по сертификации учителей
21 июня 2024 г. 05:45
В Азербайджане наступило лето
В Азербайджане наступило лето
21 июня 2024 г. 00:50
Объявлены результаты дополнительного экзамена по информатике и географии, проведенного 9 июня
Объявлены результаты дополнительного экзамена по информатике и географии, проведенного 9 июня
20 июня 2024 г. 19:57
Посол США вручил сертификаты 90 ученикам школ для ВПЛ из Зангилана и Агдама
Посол США вручил сертификаты 90 ученикам школ для ВПЛ из Зангилана и Агдама
20 июня 2024 г. 16:51
В Баку и Нахчыване 23 июня пройдет экзамен в резидентуру
В Баку и Нахчыване 23 июня пройдет экзамен в резидентуру
20 июня 2024 г. 10:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi