На повторной сертификации учителей не выявлены ошибки в вопросах

Рассмотрены апелляционные обращения касательно тестового экзаменационного этапа повторной сертификации учителей, который прошел 8 июня.

Рассмотрены апелляционные обращения касательно тестового экзаменационного этапа повторной сертификации учителей, который прошел 8 июня.

Об этом сообщили Report в Центре человеческих ресурсов при Институте образования.

Всего на этапе тестового экзамена поступило 1081 апелляционное обращение (449 - относительно содержания, 632 касательно технических вопросов). По итогам рассмотрения апелляций не было обнаружено ошибок в вопросах.