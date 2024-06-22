На повторной сертификации учителей не выявлены ошибки в вопросах

Рассмотрены апелляционные обращения касательно тестового экзаменационного этапа повторной сертификации учителей, который прошел 8 июня.
Об этом сообщили Report в Центре человеческих ресурсов при Институте образования.
Всего на этапе тестового экзамена поступило 1081 апелляционное обращение (449 - относительно содержания, 632 касательно технических вопросов). По итогам рассмотрения апелляций не было обнаружено ошибок в вопросах.
Информация об апелляциях направлена в личные кабинеты учителей. С результатами также можно ознакомиться на платформе