На последних выпускных экзаменах всего 18 учащихся 11-х классов показали максимальный результат

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала результаты очередных выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов, которые состоялись 16 июня. Как сообщили Report в ГКПС, централизованные экзамены проходили для выпускных классов средних общеобразовательных учреждений, расположенных в Ходжавенде, Имишли, Физули, Бейлагане, Ширване, Гаджигабуле, Сабирабаде, Билясуваре, Нефтчале, Сальяне, Саатлы, Лянкяране, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Джалилабаде и Масаллы.

Выпускные экзамены для 9-х классов проводились в тестовом порядке по родному языку и математике. Ученикам по каждому предмету были заданы 30 вопросов, в общей сложности 60 тестовых заданий. Помимо этого, учащиеся написали письменную работу (сочинение) по заданной теме. Общая продолжительность экзаменов составила 2 часа, из них 1,5 часа было отведено на решение тестовых заданий, а 30 минут - на письменную работу. Ученики должны были набрать не менее 8 правильных ответов по тестам по каждому предмету.

На экзаменах предусматривалось участие 21 191 учащихся, из них 717 человек на экзамен не явились, результаты 6 учеников были аннулированы из-за нарушений правил проведения экзамена. На сайте ГКПС размещены результаты экзаменов 20 468 учеников. 14 учеников показали максимальный результат, набрав 60 баллов.

Выпускные экзамены для 11-х классов проводились в тестовом порядке по родному языку, математике и иностранному языку. Ученикам по каждому предмету были заданы 30 вопрос, в общей сложности 90 тестовых заданий. Кроме этого ученикам было предложено написать письменную работу. Общая продолжительность экзамена составила 2 часа 45 минут, из них 2 часа 15 минут было отведено на решение тестовых заданий, а 30 минут - на письменную работу.

На экзаменах предусматривалось участие 18124 учащихся, из них 868 учеников на экзамен не явились, из-за нарушений правил проведения экзамена были аннулированы результаты 2 учеников. На сайте ГКПС размещены результаты экзаменов 17 254 учащихся. 18 учеников показали максимальные результаты, набрав 90 баллов.