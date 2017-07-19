На пляжах в Бильгя, Мардакяне, Шувялане, Шихово встречаются гадюки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ С началом жарких летних месяцев увеличивается также статистика случаев укуса змей и насекомых.

Report узнал мнение младшего научного сотрудника Института зоологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), герпетолога Анара Джафарова по этому поводу.

По его словам, в летние месяцы змеи выбирают более прохладные места, поэтому нужно быть предельно осторожным в подвалах и затемненных местах: "По мере повышения температуры пресмыкающиеся в основном встречаются в каменистой местности, прячутся под различными предметами и пр. Они, в основном, бывают на дачах, чердаках, в местах, где есть вода. Высыхание источников воды и проведение в городах строительных работ привело к активности змей. В результате проведенного мониторинга мне удалось выяснить, что вблизи некоторых пляжей можно даже встретить ядовитых змей и скорпионов. На пляжах в Бильгя, Мардакяне, Шувялане, Шихово встречаются как скорпионы, так и гадюки".

По словам А.Джафарова, в целях профилактики можно обработать жилые дома и приусадебные участки специальными лекарствами, которые не представляют никакого вреда ни для человека, ни для животных. Они просто обладают специфическим запахом: "Для борьбы с насекомыми пользуются пестицидами. Поэтому, при их использовании рекомендуется обращаться к соответствующим структурам. Так как самовольное использование может привести к отравлению. При укусах змей и насекомых нужно сразу же обращаться к медикам".