О нас
Report Georgia
Аудио новости

На оплату обучения студентов из уязвимых групп выделят 14 млн манатов

На оплату обучения студентов из уязвимых групп выделят 14 млн манатов В целом в 2020 году этой возможностью воспользовались в целом 20 800 студентов
Наука и образование
5 мая 2021 г. 14:58
На оплату обучения студентов из уязвимых групп выделят 14 млн манатов
0 : 00
0 : 00

"Согласно соответствующему поручению президента, в решение Кабмина об оплате полугодовой платы за обучение студентов из семей, относящихся к социально уязвимым группам населения, внесено изменение. Плата за обучение на весеннем семестре 2020/2021 учебного года (полугодие) студентов из семей, относящихся к социально уязвимым группам населения, будет покрыта государством".

Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал министр образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что на эти цели ожидается выделить 14 млн манатов.

По его словам, во втором полугодии 2019/2020 учебного года была покрыта плата за обучение 15 209 человек, в первом полугодии 2020/2021 учебного года – 15 900: "В целом в 2020 году этой возможностью воспользовались в целом 20 800 студентов".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Həssas qrupdan olan tələbələrin təhsil haqlarının ödənilməsinə 14 milyon manat ayrılacaq

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Латвийские депутаты посетят Карабах – ЭКСКЛЮЗИВ
Латвийские депутаты посетят Карабах – ЭКСКЛЮЗИВ
5 мая 2021 г. 12:08
В Space TV назначен новый руководитель  - ЭКСКЛЮЗИВ
В Space TV назначен новый руководитель  - ЭКСКЛЮЗИВ
5 мая 2021 г. 12:06
Движение электрички Баку-Сумгайыт не возобновляется из-за нового моста ГААД
Движение электрички Баку-Сумгайыт не возобновляется из-за нового моста ГААД
4 мая 2021 г. 17:39
Включенный в план законодательных работ ММ проект не будет обсуждаться на весенней сессии
Включенный в план законодательных работ ММ проект не будет обсуждаться на весенней сессии
4 мая 2021 г. 15:12
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
В Азербайджане новорожденным все чаще дают имена героев Отечественной войны
3 мая 2021 г. 13:39
ИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
ФотоИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
30 апреля 2021 г. 16:04
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
30 апреля 2021 г. 11:02
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр: Украинский город перенимает азербайджанский опыт - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 12:36
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:43
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
Мэр Ирпеня: Украина и Азербайджан всегда поддерживают друг друга - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi