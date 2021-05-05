На оплату обучения студентов из уязвимых групп выделят 14 млн манатов

В целом в 2020 году этой возможностью воспользовались в целом 20 800 студентов

"Согласно соответствующему поручению президента, в решение Кабмина об оплате полугодовой платы за обучение студентов из семей, относящихся к социально уязвимым группам населения, внесено изменение. Плата за обучение на весеннем семестре 2020/2021 учебного года (полугодие) студентов из семей, относящихся к социально уязвимым группам населения, будет покрыта государством".

Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал министр образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что на эти цели ожидается выделить 14 млн манатов.

По его словам, во втором полугодии 2019/2020 учебного года была покрыта плата за обучение 15 209 человек, в первом полугодии 2020/2021 учебного года – 15 900: "В целом в 2020 году этой возможностью воспользовались в целом 20 800 студентов".