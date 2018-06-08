На общем собрании НАНА изберут президента академии

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Баку. 8 июня. Началось общее собрание Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, собрание проходит в большом конференц-зале президиума академии.

На собрании присутствуют глава Администрации президента, академик Рамиз Мехтиев, вице-премьер Али Ахмедов, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Фарах Алиева, министр образования Джейхун Байрамов, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, действительные и члены корреспонденты академии, правительственные чиновники, депутаты, ректоры вузов.

На заседании будет заслушан доклад президиума НАНА о научной и научно-организационной деятельности за 2017 год, состоится вручение золотой медали имени Низами Гянджеви и именных наград НАНА.

На собрании также будут выбраны президент академии, новый состав президиума НАНА. Президент академии будет избран сроком на пять лет. Имя избранного президента будет представлено президенту Ильхаму Алиеву на утверждение.

Вице-президенты академии будут избираться путем тайного голосования сроком на 5 лет большинством в две трети голосов действительных членов НАНА.

Вице-президенты, академик-секретарь и другие члены президиума будут утверждены президиумом НАНА по представлению президента академии.

Напомним, что нынешним президентом НАНА является академик Акиф Ализаде. Он был избран на эту должность в 2013 году. Вице-президентами НАНА являются академики Ибрагим Гулиев, Иса Хабиббейли, Тофиг Нагиев и Дильгам Тагиев.