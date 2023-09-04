На места 743 не прошедших переаттестацию учителей будет объявлен набор

В Министерстве науки и образования Азербайджана внесли ясность в вопрос замещения вакантных мест в учебных заведениях, возникших после расторжения трудовых договоров с 743 преподавателями, не прошедшими переаттестацию.

В Министерстве науки и образования Азербайджана внесли ясность в вопрос замещения вакантных мест в учебных заведениях, возникших после расторжения трудовых договоров с 743 преподавателями, не прошедшими переаттестацию.

Как сообщает Report, заместитель министра Гасан Гасанли заявил на брифинге, что вакансии будут замещены за счет собственных возможностей школ. Кроме того, кандидаты, набравшие высокие баллы по итогам конкурса на прием учителей, получат возможность занять вакантные места в школах.

Напомним, в Министерстве науки и образования ранее сообщили о расторжении трудовых договоров с 743 педагогами, не прошедшими переаттестацию.