О нас

На места 743 не прошедших переаттестацию учителей будет объявлен набор

На места 743 не прошедших переаттестацию учителей будет объявлен набор В Министерстве науки и образования Азербайджана внесли ясность в вопрос замещения вакантных мест в учебных заведениях, возникших после расторжения трудовых договоров с 743 преподавателями, не прошедшими переаттестацию.
Наука и образование
4 сентября 2023 г. 17:25
На места 743 не прошедших переаттестацию учителей будет объявлен набор

В Министерстве науки и образования Азербайджана внесли ясность в вопрос замещения вакантных мест в учебных заведениях, возникших после расторжения трудовых договоров с 743 преподавателями, не прошедшими переаттестацию.

Как сообщает Report, заместитель министра Гасан Гасанли заявил на брифинге, что вакансии будут замещены за счет собственных возможностей школ. Кроме того, кандидаты, набравшие высокие баллы по итогам конкурса на прием учителей, получат возможность занять вакантные места в школах.

Напомним, в Министерстве науки и образования ранее сообщили о расторжении трудовых договоров с 743 педагогами, не прошедшими переаттестацию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əmək müqaviləsinə xitam verilən 743 müəllimin əvəzinə yeni yerlər elan olunacaq

Экслюзивные новости

Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
Открытие Центра детского творчества, который Казахстан строит в Физули, запланировано на декабрь
4 сентября 2023 г. 15:00
Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
Замглавы МИД: Казахстан заинтересован в разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
4 сентября 2023 г. 14:25
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
1 сентября 2023 г. 16:53
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
1 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают кризис в Карабахе
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахе
1 сентября 2023 г. 12:27
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
1 сентября 2023 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi