На Марсе впервые состоится полет вертолета

Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе состоится не раньше воскресенья, 11 апреля

Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе состоится не раньше воскресенья, 11 апреля.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба НАСА.

Ранее сообщалось, что Ingenuity совершит первый полет приблизительно 8 апреля. Как уточнило ведомство 6 апреля, это произойдет на несколько дней позднее, при этом оно не назвало причины отсрочки.

Если полет первый полет состоится 11 апреля, сотрудники миссии утром в понедельник по московскому времени расскажут на сайте НАСА о нем и о полученных предварительных данных.