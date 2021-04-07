На Марсе впервые состоится полет вертолета

Первый испытательный полет вертолета Ingenuity на Марсе состоится не раньше воскресенья, 11 апреля.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба НАСА.
Ранее сообщалось, что Ingenuity совершит первый полет приблизительно 8 апреля. Как уточнило ведомство 6 апреля, это произойдет на несколько дней позднее, при этом оно не назвало причины отсрочки.
Если полет первый полет состоится 11 апреля, сотрудники миссии утром в понедельник по московскому времени расскажут на сайте НАСА о нем и о полученных предварительных данных.