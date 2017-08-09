На Каспийских островах впервые будут проведены научные исследования

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Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Национальная академия наук Азербайджана впервые проведет научные исследования на Каспийских островах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе НАНА.

В Академии заявили, что во время исследований Институт нефти и газа изучит процесс формирования почвы, вулканизм, Институт зоологии - флору, фауну и ландшафт. Первые исследования проводятся на острове Чилов. Также планируется провести исследования на островах Кюр дили, Хяря Зиря, Беюк Тава, Кичик Тава, Гил. Экспедиция продлится 2 года. В исследовательскую группу из 12 человек входят геологи, почвоведы, ландшафтоведы, геоботаники.

Напомним, что 80% этих островов вулканического происхождения. Во время данной инициативы впервые будет использован дрон. Посредством него будет проведен мониторинг территории, изучены растительный мир и поголовье зверей и птиц. Первые исследования на Каспии - большое событие в истории НАНА. Флора и фауна Каспия до сих пор практически не изучались.