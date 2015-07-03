​На II этапе приема в резидентуру будут участвовать более 1000 кандидатов

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) проведет II этап вступительного экзамена в резидентуру в целях подготовки врачей-специалистов на базе высшего медицинского образования на 2015/2016 учебный год.

Как сообщили Report из ГКПС, в Баку экзамены пройдут в двух зданиях, в Нахчыване - в одном. Экзамен начнется в 11:00 и продлится 2 часа 30 минут.

Для участия на экзамене кандидаты должны иметь при себе пропускной экзаменационный лист и оригинал удостоверяющего личность документа.

При отсутствии одного из указанных документов или же выявлении несоответствия между ними, кандидат не будет допущен на экзамен.

На экзамене кандидатам придется ответить на 100 тестовых вопросов, каждый правильный ответ будет оцениваться в 1 балл. Неправильные ответы не скажутся на результатах.

Конкурс проводится на основе базовых и собранных по предметам по специальности баллов.

Для участия в конкурсе собранные кандидатом баллы по базовым предметам не должны быть менее 30-ти, а по предметам по специальности - не менее 50-ти.

Напомним, что прием заявлений в резидентуру производился с 16-го по 23-е февраля этого года. Электронные заявления заполнили и утвердили 1245 кандидатов.

1 001 из них на I этапе экзамена (15 марта 2015 года) набрали 30 и более баллов и получили право на участие во II этапе.

494 участника - выпускники этого года, а 507 - предыдущих лет.

748 из них девушки, а 253 - парни. 852 кандидата сдадут экзамен в азербайджанский, а 149 - в русский сектор.

11 кандидатов являются иностранцами. В Баку экзамен будут сдавать 976, в Нахчыване - 25 кандидатов.

За ходом экзамена будут наблюдать 16 экзаменационных руководителей и 112 преподавателей-контролеров.

Отбор специальности для поступления в резидентуру будет производиться с 10-го по 14-ое июля.

В течение установленного времени кандидаты должны указать в своем электронном заявлении специальности (в соответствии с оконченным факультетом), соответствующие направлению высшего медицинского образования.

С 30-го июня через интернет кандидатам отсылаются "пропускные экзаменационные листы кандидата".

Отметим, что I этап приема в резидентуру для выпускников военно-медицинского факультета Азербайджанского медицинского университета пройдет 6 июля, а II этап - 7 июля.