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На газификацию учебных заведений в Азербайджане выделено 5,7 млн манатов

На газификацию учебных заведений в Азербайджане выделено 5,7 млн AZN

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о газификации учебных заведений в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях газификации учебных заведений из суммы, указанной в подпункте 1.67 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 15 января 2019 года за номером 890, министерству образования Азербайджанской Республики выделено 5, 7 млн манатов.

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