На газификацию 44 образовательных учреждений модульного типа выделено 830 тыс манатов

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о реконструкции образовательной инфраструктуры.
Как передает Report, согласно документу в целях газификации собранных в 2017 году 44 учебных заведений модульного типа Министерству Образования будет выделено 830 тысяч манатов.
Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения, а Министерству финансов обеспечить финансирование в сумме, указанной в Распоряжения.
Список предусмотренных к газификации 44 учебных заведений модульного типа, собранных в 2017 году
|Порядковый №
|Названия учебных заведений
|Выделенные средства
|1
|Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Пирейр Агдашского района
|17 800
|2
|Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Гумлаг Агдашского района
|14 890
|3
|Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Зейнеддин Агдашского района
|17 940
|4
|Начальная школа модульного типа на 20 ученических мест села Колайыр Агстафинского района
|14 030
|5
|Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Гейделлекли Агсуинского района
|17 640
|6
|Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Хаджман Aгсуинского района
|17 820
|7
|Начальная школа модульного типа на 20 ученических мест села Салбан Балакенского района
|18 760
|8
|Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Сарыбулаг Балакенского района
|18 990
|9
|Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Гаратепе Бардинского района
|17 520
|10
|Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Кехнекенд Гядабейского района
|70 200
|11
|Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Алыкенд Гейчайского района
|17 880
|12
|Общая средняя школа модульного типа на 40 ученических мест села Хашабаг Гейгельского района
|17 640
|13
|Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Чель-Араб Кюрдамирского района
|18 050
|14
|Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Пиракоча Кюрдамирского района
|16 700
|15
|Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Ени Шыхымлы Кюрдамирского района
|17 230
|16
|Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Мешекенар Масаллинского района
|17 110
|17
|Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Татармехле Нефтчалинского района
|17 700
|18
|Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Гарабалдыр Огузского района
|18 000
|19
|Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Емишанли Огузского района
|17 820
|20
|Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Амирджан Гахского района
|17 940
|21
|Начальная школа модульного типа на 20 ученических мест села Аббасбейли Газахского района
|17 460
|22
|Начальная средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Джагаджиг Губинского района
|17 410
|23
|Общая школа модульного типа на 40 ученических мест села Кюркюн Губинского района
|17 650
|24
|Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Наджафкенд Гусарского района
|17 270
|25
|Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Судур Паласа Гусарского района
|14 740
|26
|Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Узден оба Гусарского района
|17 940
|27
|Общая школа модульного типа на 40 ученических мест села Зухул Гусарского района
|17 820
|28
|Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Гафарли Сабирабадского района
|17 950
|29
|Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Хырдаоймаг Шабранского района
|20 540
|30
|Полная средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Нагарахана Шамахинского района
|17 460
|31
|Начальная школа номер 8 модульного типа на 40 ученических мест города Шамаха
|17 350
|32
|Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Фазиль Шекинского района
|18 790
|33
|Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Хаджалылар Шамкирского района
|18 050
|34
|Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Гарануй Шамкирского района
|17 230
|35
|Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Баяндур Тертерского района
|18 840
|36
|Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Поладлы Тертерского района
|17 940
|37
|Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Баргушад Уджарского района
|17 710
|38
|Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Чылгыр Хачмазского района
|17 940
|39
|Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Гянджали Хачмазского района
|17 820
|40
|Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Бахышлы Хызинского района
|17 750
|41
|Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Марзыллы Евлахского района
|17 430
|42
|Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Хойтала Загатальского района
|18 510
|43
|Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Алыджанлы Зардабского района
|17 820
|44
|Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Бурунлу Зардабского района
|18 920
|Всего
|830 000
News DepartmentАвтор новости
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