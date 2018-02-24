На газификацию 44 образовательных учреждений модульного типа выделено 830 тыс манатов

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о реконструкции образовательной инфраструктуры.

Как передает Report, согласно документу в целях газификации собранных в 2017 году 44 учебных заведений модульного типа Министерству Образования будет выделено 830 тысяч манатов.

Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения, а Министерству финансов обеспечить финансирование в сумме, указанной в Распоряжения.

Список предусмотренных к газификации 44 учебных заведений модульного типа, собранных в 2017 году