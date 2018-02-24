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    На газификацию 44 образовательных учреждений модульного типа выделено 830 тыс манатов

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение по этом поводу

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о реконструкции образовательной инфраструктуры.

    Как передает Report, согласно документу в целях газификации собранных в 2017 году 44 учебных заведений модульного типа Министерству Образования будет выделено 830 тысяч манатов.

    Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения, а Министерству финансов обеспечить финансирование в сумме, указанной в Распоряжения.

    Список предусмотренных к газификации 44 учебных заведений модульного типа, собранных в 2017 году

    Порядковый № Названия учебных заведений Выделенные средства
    1 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Пирейр Агдашского района 17 800
    2 Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Гумлаг Агдашского района 14 890
    3 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Зейнеддин Агдашского района 17 940
    4 Начальная школа модульного типа на 20 ученических мест села Колайыр Агстафинского района 14 030
    5 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Гейделлекли Агсуинского района 17 640
    6 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Хаджман Aгсуинского района 17 820
    7 Начальная школа модульного типа на 20 ученических мест села Салбан Балакенского района 18 760
    8 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Сарыбулаг Балакенского района 18 990
    9 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Гаратепе Бардинского района 17 520
    10 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Кехнекенд Гядабейского района 70 200
    11 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Алыкенд Гейчайского района 17 880
    12 Общая средняя школа модульного типа на 40 ученических мест села Хашабаг Гейгельского района 17 640
    13 Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Чель-Араб Кюрдамирского района 18 050
    14 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Пиракоча Кюрдамирского района 16 700
    15 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Ени Шыхымлы Кюрдамирского района 17 230
    16 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Мешекенар Масаллинского района 17 110
    17 Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Татармехле Нефтчалинского района 17 700
    18 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Гарабалдыр Огузского района 18 000
    19 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Емишанли Огузского района 17 820
    20 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Амирджан Гахского района 17 940
    21 Начальная школа модульного типа на 20 ученических мест села Аббасбейли Газахского района 17 460
    22 Начальная средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Джагаджиг Губинского района 17 410
    23 Общая школа модульного типа на 40 ученических мест села Кюркюн Губинского района 17 650
    24 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Наджафкенд Гусарского района 17 270
    25 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Судур Паласа Гусарского района 14 740
    26 Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Узден оба Гусарского района 17 940
    27 Общая школа модульного типа на 40 ученических мест села Зухул Гусарского района 17 820
    28 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Гафарли Сабирабадского района 17 950
    29 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Хырдаоймаг Шабранского района 20 540
    30 Полная средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Нагарахана Шамахинского района 17 460
    31 Начальная школа номер 8 модульного типа на 40 ученических мест города Шамаха 17 350
    32 Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Фазиль Шекинского района 18 790
    33 Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Хаджалылар Шамкирского района 18 050
    34 Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Гарануй Шамкирского района 17 230
    35 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Баяндур Тертерского района 18 840
    36 Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Поладлы Тертерского района 17 940
    37 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Баргушад Уджарского района 17 710
    38 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Чылгыр Хачмазского района 17 940
    39 Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Гянджали Хачмазского района 17 820
    40 Общая средняя школа модульного типа на 56 ученических мест села Бахышлы Хызинского района 17 750
    41 Начальная школа модульного типа на 40 ученических мест села Марзыллы Евлахского района 17 430
    42 Общая средняя школа модульного типа на 96 ученических мест села Хойтала Загатальского района 18 510
    43 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Алыджанлы Зардабского района 17 820
    44 Общая средняя школа модульного типа на 80 ученических мест села Бурунлу Зардабского района 18 920
    Всего 830 000
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