На финансирование науки из бюджета Азербайджана будет выделено 228,8 млн манатов

В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2024 год для финансирования науки прогнозируются средства в размере 228,8 миллиона манатов, что на 3,5 миллиона или 1,5% больше, чем в текущем году.

В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2024 год для финансирования науки прогнозируются средства в размере 228,8 миллиона манатов, что на 3,5 миллиона или 1,5% больше, чем в текущем году.

Как передает Report , это отражено в представленных Министерством финансов проектах сводного и государственного бюджетов Азербайджана.

В абсолютном выражении данный показатель увеличился на 77 миллионов манатов или в 1,5 раза.

Согласно информации, 197,9 млн манатов или 86,5% расходов на науку составляют расходы, связанные с фундаментальными науками, а 30,8 миллиона манатов или 13,5 процента выделяются на прикладные исследования в области общегосударственных услуг.