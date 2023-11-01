На финансирование науки из бюджета Азербайджана будет выделено 228,8 млн манатов

В проекте государственного бюджета Азербайджана на 2024 год для финансирования науки прогнозируются средства в размере 228,8 миллиона манатов, что на 3,5 миллиона или 1,5% больше, чем в текущем году.
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В абсолютном выражении данный показатель увеличился на 77 миллионов манатов или в 1,5 раза.
Согласно информации, 197,9 млн манатов или 86,5% расходов на науку составляют расходы, связанные с фундаментальными науками, а 30,8 миллиона манатов или 13,5 процента выделяются на прикладные исследования в области общегосударственных услуг.