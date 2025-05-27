На финансирование деятельности детсадов и дошкольных учебных групп в 2024 году направлено 415,9 млн манатов

10:10 В 2024 году из государственного бюджета на долю Министерства науки и образования Азербайджана пришлось 3 567,9 млн манатов или 81,3% расходов по разделу образования.

Министерство науки и образования Азербайджана в 2024 году получило из госбюджета 3 млрд 567,9 млн манатов или 81,3% предусмотренных средств по статье расходы на образование.

Как сообщает Report, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об исполнении государственного бюджета на 2024 год".

Из выделенных министерству средств 2 млрд 733,3 млн манатов или 76,6% было направлено на оплату труда, 539,4 млн манатов или 15,1% на закупку товаров (работ и услуг), 94 млн манатов или 2,6% на субсидии, гранты, государственные заказы, государственные обязательства и социальные выплаты, а 201,2 млн манатов или 5,7% на финансирование расходов, связанных с приобретением зданий и оборудования, нематериальных и нефинансовых активов.

Согласно бюджетным материалам, в 2024 году было выделено 415,9 млн манатов на финансирование детских садов и дошкольных подготовительных групп.