​На факультете гуманитарных наук Университета "Азербайджан" стартовали встречи с известными переводчиками

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ На факультете гуманитарных наук Университета "Азербайджан" стартовала рубрика "Встречи с известными переводчиками". Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью университета.

Целью рубрики является поддержка профессионального развития студентов, обучающихся по специальности "переводчик".

Первым гостем студентов стал один из самых перспективных и талантливых представителей переводоведения Азербайджана, кандидат филологических наук, декан факультета филологии Бакинского филиала Московского государственного университета имени Ломоносова Кямран Гаджиев.

В начале встречи гость представил студентам презентацию на тему "История переводческой науки в Азербайджане". В ходе встречи прошли интересные обсуждения на тему роли переводов в обогащении языка. Гость ответил на многочисленные вопросы студентов.

Декан факультета гуманитарных наук, кандидат филологических наук Сафар Мамедов рассказал о том, как зародилась идея создания подобной рубрики, отметив, что молодые переводчики часто сталкиваются с различными трудностями при практическом претворении теоретических знаний: "Во время этих встреч известные переводчики поделятся опытом со студентами, внесут вклад в их практическую деятельность".

Отметим, что Кямран Гаджиев, помимо научной деятельности, занимается художественным и синхронным переводом. Он автор 1 монографии, 2 учебных пособий, 2 методичек, свыше 40 научных статей.