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    В Баку на этой неделе пройдет вторая проверка знаний и навыков учителей

    Количество контингента, который планируется привлечь к экзаменам, составляет около 2500 человек

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 29, 30 и 31 октября в главном учебном здании Азербайджанского государственного экономического университета состоится проверка знаний и навыков учителей государственных общеобразовательных учреждений города Баку. 

    Об этом Report сообщили в министерстве образования. 

    Согласно информации, в экзаменах также примут участие преподаватели, сменившие свое место работы или устроившиеся на новую работу.

    В Баку к диагностической оценке знаний будут привлечены учителя, педагоги-дефектологи и руководители по допризывной подготовке молодежи, работающие на контрактной основе в общеобразовательных учебных заведениях, которые входят в систему министерства образования. На экзамене ожидается участие около 2500 человек.

    Отметим, что ранее была проведена диагностическая оценка знаний и навыков 30 000 педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях города Баку. 

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