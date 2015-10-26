В Баку на этой неделе пройдет вторая проверка знаний и навыков учителей

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 29, 30 и 31 октября в главном учебном здании Азербайджанского государственного экономического университета состоится проверка знаний и навыков учителей государственных общеобразовательных учреждений города Баку.

Об этом Report сообщили в министерстве образования.

Согласно информации, в экзаменах также примут участие преподаватели, сменившие свое место работы или устроившиеся на новую работу.

В Баку к диагностической оценке знаний будут привлечены учителя, педагоги-дефектологи и руководители по допризывной подготовке молодежи, работающие на контрактной основе в общеобразовательных учебных заведениях, которые входят в систему министерства образования. На экзамене ожидается участие около 2500 человек.

Отметим, что ранее была проведена диагностическая оценка знаний и навыков 30 000 педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях города Баку.