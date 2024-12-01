На экзамене по приему в органы юстиции в Азербайджане ожидается участие 185 человек

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 1 декабря проведет экзамен для приема на службу в органы юстиции Азербайджана.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 1 декабря проведет экзамен для приема на службу в органы юстиции Азербайджана.

Как сообщили Report из ГЭЦ, в экзамене планируется участие 185 человек.

Экзамен начнется в 10:00 и продлится 3 часа. Участники смогут ознакомиться с результатами после завершения экзамена или по истечении отведенного времени. Результаты также будут размещены на сайте ГЭЦ на следующий день.

Кандидаты должны обязательно иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность, и "Лист пропуска на экзамен". При отсутствии одного из указанных документов или наличии несоответствий между ними кандидат не будет допущен к экзамену.

На экзамене кандидатам предлагается 100 тестовых заданий. Из них 80 заданий определяют знания и навыки в области права и законодательства, а 20 заданий - способность к логическому мышлению. Каждый правильный ответ по правовым и законодательным вопросам оценивается в 1 балл, а по логике - в 0.5 балла. Максимально возможный балл равен 90. Неправильные ответы не влияют на итоговый результат.