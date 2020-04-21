Глава ГЭЦ: На экзаменах предусматривается вопрос о коронавирусе

"До 1 марта преподавание велось в привычном режиме. Программа 9-го класса на март месяц была предусмотрена заранее. В апреле должны были состояться экзамены 11-го класса, но они отложены".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, все экзаменационные программы были объявлены в ноябре-декабре: "В течение двух лет наши онлайн-ресурсы размещались на канале в Youtube. Не усвоившие ту или иную тему, могут посмотреть уроки на нашем канале в Youtube. Каждая тема охватывает 7-10 минут. У 90 процентов граждан есть телефон. Отсутствие занятий на протяжении двух месяцев психологически отразилось на учениках. Но это вовсе не значит, что у учеников возникают проблемы с усвоением уроков. Экзаменационные программы будут согласованы с Министерством образования. На экзаменах по биологии будут включены вопросы о коронавирусе. После обнародования даты проведения каждого экзамена, будут утверждены все детали".

М.Аббасзаде подчеркнула, что основной принцип заключается в отстаивании принципа справедливости: "Недоступность интернета и отсутствие необходимого оборудования у кого-то для участия в экзамене вовсе не означает, что он останется вне процесса оценивания. Поэтому мы рассматриваем альтернативные шаги".