На экзаменах по приему на работу учителей примут участие почти 3 тыс. кандидатов

Экзамены продлятся 18 дней

Сегодня проходят экзамены по приему на работу учителей музыки, физической культуры. Ожидается, что на экзаменах примут участие 2 997 кандидатов.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, экзамены продлятся 18 дней.

Тестовые экзамены проводятся в 32 центрах, организованных в 17 регионах, включая Баку, Гянджу, Сумгайыт, Лянкяран, Масаллы, Ширван, Кюрдамир, Агдаш, Мингячевир, Барду, Агджабеди, Губу, Шамаху, Балакен, Исмайыллы, Агстафу и Товуз.

Кандидаты должны будут ответить на 60 вопросов в течение 90 минут, включая 40 профильных тестовых заданий и еще 20 по методике обучения.