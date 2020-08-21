О нас
Report Georgia

На экзаменах по приему на работу учителей примут участие почти 3 тыс. кандидатов

На экзаменах по приему на работу учителей примут участие почти 3 тыс. кандидатов Экзамены продлятся 18 дней
Наука и образование
21 августа 2020 г. 10:30
На экзаменах по приему на работу учителей примут участие почти 3 тыс. кандидатов

Сегодня проходят экзамены по приему на работу учителей музыки, физической культуры. Ожидается, что на экзаменах примут участие 2 997 кандидатов.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, экзамены продлятся 18 дней.

Тестовые экзамены проводятся в 32 центрах, организованных в 17 регионах, включая Баку, Гянджу, Сумгайыт, Лянкяран, Масаллы, Ширван, Кюрдамир, Агдаш, Мингячевир, Барду, Агджабеди, Губу, Шамаху, Балакен, Исмайыллы, Агстафу и Товуз.

Кандидаты должны будут ответить на 60 вопросов в течение 90 минут, включая 40 профильных тестовых заданий и еще 20 по методике обучения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu gün 2 997 nəfər MİQ imtahanında iştirak edəcək

Новости партнеров

Самое важное

Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
Умайра Тагиева: Нынешний август сильно отличается от жаркого и сухого
20 августа 2020 г. 18:00
Задержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
19 августа 2020 г. 15:30
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
14 августа 2020 г. 17:44

Последние новости

10:46
США согласились на переговоры с РФ по разоружению без КНР Другие страны
10:44
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика
10:34
ФотоВ Азербайджане таможня предотвратила незаконный ввоз сигарет и лекарств Происшествия
10:30
На экзаменах по приему на работу учителей примут участие почти 3 тыс. кандидатов Наука и образование
10:22
В Казахстане будут построены крупные логистические центры Бизнес
10:17
Китайский мегаполис затопило крупнейшее за последние 80 лет наводнение Другие страны
10:04
Из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли 5 человек Другие страны
09:59
Генпрокуратура Азербайджана на онлайн-сессии в Instagram отвечает на вопросы Происшествия
09:59
Поставки смартфонов в мире сократились на 16% ИКТ
09:55
Главный тренер "Лачи": Предстоит трудный матч с азербайджанской командой Футбол
09:25
Немецкий самолет вылетел за Навальным В регионе
09:17
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.08.2020) Финансы
09:15
Из сектора Газа 7 ракет были выпущены по Израилю Другие страны
08:47
ФотоБен Аффлек вернется к роли Бэтмена Это интересно
08:29
Данные об испытаниях вакцины от COVID-19 в США могут стать доступны в октябре Здоровье
Вся новостная лента