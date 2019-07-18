Замминистра: В ходе экзаменов были попытки воспользоваться чужим удостоверением личности

"На экзаменах по приему на работу учителей не имеет никакого значения, за каким столом сидит кандидат".

Об этом в ответ на вопрос Report сказала замминистра образования Азербайджана Махаббат Велиева.

По ее словам, каждый кандидат независимо от того, за каким столом сидит, может войти в личный кабинет, введя на компьютере FIN код удостоверения личности: "В его личном кабинете появляются вопросы по разделу, по которому он сдает экзамен. Никто кроме участника не может пользоваться личным кабинетом".

“Отмечу еще один факт, что в течение 10 экзаменационных дней были попытки пройти на экзамен с удостоверением личности другого человека. Эти попытки были своевременно пресечены организаторами экзамена, и в связи с этим министерство образования предпримет соответствующие шаги", - отметила замминистра.

М.Велиева подчеркнула, что сегодня приоритетной задачей Минобразования является отбор и обеспечение работой самых лучших учителей: "Проведение экзамена и участие в нем более 48 тыс. человек - наглядный показатель интереса к профессии учителя".