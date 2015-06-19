​На четырех выпускных экзаменах в Азербайджане более 42 тыс. учащихся получили по родному языку "2"

Баку. 19 июня. REPORT.Z/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала статистическую информацию по результатам выпускных экзаменов, проведенных в централизованном порядке 2, 6, 11, 16 июня во всех средних общеобразовательных школах Азербайджана.

Как сообщили Report из ГКПС, на всех экзаменах приняли участие 105 346 учеников IX и 86 156 учеников XI классов.

На выпускных экзаменах, проведенных по республике на базе общего среднего образования (девятилетнего) 25 329 учеников получили по родному языку "2", 46 525 - "3". По математике "2" получили 28 283, "3" - 41 841 человек.

По XI классам "2" по родному языку получили 17 089 человек, "3" - 32 130 учащихся, по математике "2" получили 18 552, "3" - 28 096, по иностранному языку "2" получили 15 942, "3" - 36 753. По химии 182 ученика получили "2", а 546 - "3".