На церемониях открытия и закрытия Исламиады воспользовались услугами свыше 3 000 волонтеров

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "На прошедшие в Баку IV Игры исламской солидарности было привлечено свыше 8 000 волонтеров. А на церемониях открытия и закрытия воспользовались услугами 3 077 волонтеров".

Как сообщает Report, об этом на прошедшей пресс-конференции заявил замминистра образования Фирудин Гурбанов.

По его словам, студенты-волонтеры принимали активное участие на прошедших до сих пор в нашей стране крупномасштабных спортивных мероприятиях: "На прошедшие в Баку I Европейские игры было привлечено 15 000, а на организацию Европейского Гран-при "Формулы-1" – свыше 3 500 студентов-волонтеров, представлявших 42 вуза и 28 колледжей".

Замминистра добавил, что на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" в составе национальных сборных команд по 8 видам спорта участвовали 18 спортсменов, являющихся воспитанниками действующих в системе минобразования детских молодежных спортивных школ. Шестеро из них стали призерами игр, завоеваны 8 медалей, 4 из которых золотые и 4 бронзовые.