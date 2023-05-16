На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей

С будущей недели начинается электронный прием документов на конкурс по приему учителей на работу.

С будущей недели начинается электронный прием документов на конкурс по приему учителей на работу.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев сообщил на брифинге.

По его словам, в этом году одновременно смогут сдать экзамен около 8 тыс. учителей.

Министр отметил, что экзамен в этом году пройдет в 31 экзаменационном центре: "За последние 10 лет каждый из четырех учителей был принят на работу посредством конкурса, а остальные три – по старой системе".

Э.Амруллаев подчеркнул, что в этом году будут открыты около 10 тыс. вакансий.