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На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей

На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей С будущей недели начинается электронный прием документов на конкурс по приему учителей на работу.
Наука и образование
16 мая 2023 г. 16:46
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей

С будущей недели начинается электронный прием документов на конкурс по приему учителей на работу.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев сообщил на брифинге.

По его словам, в этом году одновременно смогут сдать экзамен около 8 тыс. учителей.

Министр отметил, что экзамен в этом году пройдет в 31 экзаменационном центре: "За последние 10 лет каждый из четырех учителей был принят на работу посредством конкурса, а остальные три – по старой системе".

Э.Амруллаев подчеркнул, что в этом году будут открыты около 10 тыс. вакансий.

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