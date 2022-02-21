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На Абшеронском полуострове вокруг грязевых вулканов установлены пять станций

На Абшеронском полуострове вокруг грязевых вулканов установлены пять станций На Абшеронском полуострове вокруг грязевых вулканов установлено пять станций.
Наука и образование
21 февраля 2022 г. 16:12
На Абшеронском полуострове вокруг грязевых вулканов установлены пять станций

На Абшеронском полуострове вокруг грязевых вулканов установлены пять станций.

Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Продолжается процесс установки новых сейсмических станций, доставленных в Азербайджан в рамках международного грантового проекта. 12 станций планируется установить на территории грязевых вулканов.

В настоящее время продолжается процесс установки сейсмических станций вокруг других вулканов. Процесс планируется завершить в ближайшее время.

Отметим, что из десяти сейсмических станций, которые планируется установить в регионах в рамках международного грантового проекта, три уже установлены и сданы в эксплуатацию в Товузском (Гаджилар), Дашкесанском (Хошбулаг), Исмаиллинском (Зернава) районах.

Процесс установки остальных станций продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAbşerondakı palçıq vulkanları ətrafında 5 stansiya quraşdırılıb

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