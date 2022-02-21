На Абшеронском полуострове вокруг грязевых вулканов установлены пять станций

На Абшеронском полуострове вокруг грязевых вулканов установлено пять станций.

На Абшеронском полуострове вокруг грязевых вулканов установлены пять станций.

Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Продолжается процесс установки новых сейсмических станций, доставленных в Азербайджан в рамках международного грантового проекта. 12 станций планируется установить на территории грязевых вулканов.

В настоящее время продолжается процесс установки сейсмических станций вокруг других вулканов. Процесс планируется завершить в ближайшее время.

Отметим, что из десяти сейсмических станций, которые планируется установить в регионах в рамках международного грантового проекта, три уже установлены и сданы в эксплуатацию в Товузском (Гаджилар), Дашкесанском (Хошбулаг), Исмаиллинском (Зернава) районах.

Процесс установки остальных станций продолжается.