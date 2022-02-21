На Абшеронском полуострове вокруг грязевых вулканов установлены пять станций.
Как передает Report, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.
Продолжается процесс установки новых сейсмических станций, доставленных в Азербайджан в рамках международного грантового проекта. 12 станций планируется установить на территории грязевых вулканов.
В настоящее время продолжается процесс установки сейсмических станций вокруг других вулканов. Процесс планируется завершить в ближайшее время.
Отметим, что из десяти сейсмических станций, которые планируется установить в регионах в рамках международного грантового проекта, три уже установлены и сданы в эксплуатацию в Товузском (Гаджилар), Дашкесанском (Хошбулаг), Исмаиллинском (Зернава) районах.
Процесс установки остальных станций продолжается.