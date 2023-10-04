Малейка Аббасзаде: Часть абитуриентов поступают в вузы лишь с целью получить диплом, а не знания

В Азербайджане некоторые абитуриенты поступают в вузы лишь с целью иметь диплом, не желая приобрести знания, и это ошибочный подход.

В Азербайджане некоторые абитуриенты поступают в вузы лишь с целью иметь диплом, не желая приобрести знания, и это ошибочный подход.

Как передает Report, с таким мнением выступила председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, на некоторые специальности в вузах Азербайджана можно поступить даже набрав средний балл на вступительных экзаменах.

"Однако есть и специальности, для поступления на которые требуется очень высокий балл. Считаю этот принцип справедливым", - сказала М.Аббасзаде.

Председатель ГЭЦ напомнила, что в этом учебном году в вузы Азербайджана поступили около 60 тыс. человек.

"В предыдущие годы этот показатель составлял в среднем 20 тыс. Поэтому, при наличии плановых мест в вузах Азербайджана нет необходимости ехать учиться за границу”, - сказала она.